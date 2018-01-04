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Bosna Hersek'te Prosinecki dönemi

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Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran Robert Prosinecki getirildi

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Bosna Hersek'te Prosinecki dönemi
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Bosna Hersek Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun başkent Saraybosna'da yaptığı toplantıda oy birliğiyle alınan kararla, Hırvat teknik adamın milli takımın başına getirildiği belirtildi.

Bosna Hersek'te görevine son verilen Mehmed Bazdarevic'in yerine getirilen Prosinecki'nin yardımcılıklarını Gordan Cipric, Dragan Spasic, Elvir Rahimic ve Kenan Hasagic yapacak.

Son olarak Azerbaycan'ı çalıştıran Prosinecki, Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın 10'uncu teknik direktörü oldu.

Futbolculuk kariyeri boyunca Real Madrid ve Barcelona formaları da giyen 48 yaşındaki teknik adam, daha önce Kızılyıldız ve Kayserispor'u da çalıştırmıştı. Prosinecki, Bosna Hersek'in başındaki ilk sınavına, ocak ayı sonunda ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlarda çıkacak.

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