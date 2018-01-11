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Borussia Dortmund’da 9 futbolcu zehirlendi

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Borussia Dortmund’da forma giyen ve aralarında Türk futbolcular Nuri Şahin ile Ömer Toprak’ın da bulunduğu 9 futbolcu yedikleri yemekten dolayı rahatsızlandı

Borussia Dortmund’da 9 futbolcu zehirlendi

İspanya’nın Marbella şehrinde kamp çalışmalarını sürdüren Alman ekibi Borussia Dortmund, şok bir olay yaşadı. Kampın son gününde aralarında milli futbolcular Nuri Şahin ile Ömer Toprak’ın yer aldığı 9 futbolcu yediği yemekten dolayı zehirlendi. Futbolcuların yedikleri tavuk dönerden kaynaklı olarak hastalandıkları iddia edildi. Hastalanan futbolcuların daha sonra tedavi altına alındığı belirtildi.
Yemekten rahatsızlanan futbolcular isimleri ise şöyle:
“Roman Bürki, Roman Weidenfeller, Marc Bartra, Andre Schürrle, Christian Pulisic, Ömer Toprak, Jacob Bruun Larsen, Nuri Şahin ve Dominik Reimann.”

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