Borussia Dortmund'da Favre dönemi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine İsviçreli Lucien Favre'yi getirdi

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Borussia Dortmund'un 60 yaşındaki Favre ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen sarı-siyahlı ekibin menajeri Michael Zorc, Favre'nin göreve getirilmesinin kulübün yeni bir başlangıç yapmasının parçası olduğunu, deneyimli teknik adamın Borussia Dortmund'da büyük saygı gördüğünü kaydetti.

Favre de Borussia Dortmund'u çalıştırmanın cazip olduğunu belirterek, sarı-siyahlı yöneticilere kendisine güvendikleri için teşekkür etti.

Favre'nin temmuz ayı başında resmen tanıtılacağı, ardından takımla 2018-2019 sezonu için hazırlıklara başlayacağı kaydedildi.

Son olarak Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Nice takımını çalıştıran Favre, Bundesliga'da daha önce Hertha Berlin ve Borussia Mönchengladbach takımlarında görev yapmıştı.