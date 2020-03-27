Bolkan’dan örnek kampanya

Ülkemizin önemli spor adamlarından Mehmet Bolkan, ülkemizde bulunan yabancı uyruklu öğrenciler için bir yardım kampanyası başlatırken, öğrenciler için birçok kişiden katkı topladı

Ülkemizin önemli spor adamlarından Çetinkaya teknik direktörü Mehmet Bolkan, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle zor bir süreçten geçen ülkemizde bulunan yabancı uyruklu öğrenciler için bir yardım kampanyası başlattı.

Mehmet Bolkan’ın başlattığı yardım kampanyası ile ilgili açıklamaları şöyle:

“Bu zor günlerde güzel şeyler de oluyor. Birlik dayanışma dediğimiz olayı şu günlerde çok güzel bazı insanlar sergiliyorlar.

Özellikle ülkemizde bulunan 3. Dünya ülke insanlarına inanılmaz katkılar yapıyorlar. Ben de yabancı uyruklu öğrenciler için bir girişim yapmak istedim.Bilbay Eminoğlu’nu aradım. Hocam hemen gel al dedi. Aklıma SerdinçMaypa geldi. Hocam yaratalım dedi. Mert Atakan, Pazartesi gel al dedi.

İhtiyaçlı varsa ChinaBazaar direktörü Mazhar İkbal yardım yapıyor. Mazhar İkbal ve ailesi yalnız bugün değil yıllardır okullara, kurum, kuruluş ve kulüplere, polise, hastaneye, özürlülere ve hastalara yardımda bulunuyorlar. Teşekkürler güzel yürekli insanlar. Bu zor günlerde insana ve insanlığa yardım eden herkese teşekkür ederim.”