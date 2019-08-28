Bolkan’a kupa takdim edildi

Boğaz Endüstri Madencilik Ltd (BEM), tarafından düzenlenen merhum Onur Kandili’nin babası Mehmet Kandili tarafından organize edilen minikler futbol şöleninin tamamlanmasının ardından turnuvaya katkı koyan Boğaz Endüstri Madencilik Ltd (BEM) müdürü Erhan Bolkan’a teşekkür edildi.

Spora büyük önem veren destek ve katkı koyan Boğaz Endüstri Madencilik Ltd (BEM) müdürü Erhan Bolkan’a turnuvaya özel işlerinden dolayı katılamamasının ardından makamında ziyaret edilerek yapmış olduğu katkılardan dolayı aile ve kulüpler adına teşekkür edildi. 1461 İskele Trabzon U10 takım antrenörü Zafer Kuş ve minik futbolcu oğulları ile günün anısına kupa takdim edildi.