banner411
banner69
Bolkan yardım için sahada
Bolkan yardım için sahada
9 0
Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu
Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu
55 0
 
Iniesta emekliye ayrılmayı düşünmüyor
Iniesta emekliye ayrılmayı düşünmüyor
51 0
Sanatçı İrina Lavrinenko, üretmeye devam ediyor
Sanatçı İrina Lavrinenko, üretmeye devam ediyor
13 0
KARINCALARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI.
KARINCALARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI.
419 0
Güney’de karantina bitiyor
Güney’de karantina bitiyor
123 0
Belça yönetiminden çalışanlarına jes
Belça yönetiminden çalışanlarına jes
327 0
banner440

Bolkan yardım için sahada

banner27

Mehmet Bolkan yardım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, futbolcusu Ertunç Sayıner ile birlikte Hamitköy bölgesinde ihtiyaçlılara yardım dağıttı

Bolkan yardım için sahada

Futbolumuzun en önemli teknik adamlarından Çetinkaya teknik direktörü Mehmet Bolkan yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulu spor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.

Yaşanan durum sonrasında birçok insan zor durumda kalırken, bu insanlara yardım için yardım kampanyaları organize edilmeye başlanmıştı. Yardım kampanyası organize edenler arasında spor adamları da yer alırken, bu spor adamları arasında yer alan Mehmet Bolkan, yardım kolilerini bizzat kendisi, kendi arabası ile yapıyor.

Mehmet Bolkan, geçtiğimiz gün Çetinkaya’dan futbolcusu Ertunç Sayıner ile birlikte Hamitköy bölgesinde ihtiyaçlılara yardım dağıttı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.