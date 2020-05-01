Bolkan yardım için sahada

Mehmet Bolkan yardım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, futbolcusu Ertunç Sayıner ile birlikte Hamitköy bölgesinde ihtiyaçlılara yardım dağıttı

Futbolumuzun en önemli teknik adamlarından Çetinkaya teknik direktörü Mehmet Bolkan yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulu spor faaliyetlerini de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.

Yaşanan durum sonrasında birçok insan zor durumda kalırken, bu insanlara yardım için yardım kampanyaları organize edilmeye başlanmıştı. Yardım kampanyası organize edenler arasında spor adamları da yer alırken, bu spor adamları arasında yer alan Mehmet Bolkan, yardım kolilerini bizzat kendisi, kendi arabası ile yapıyor.

Mehmet Bolkan, geçtiğimiz gün Çetinkaya’dan futbolcusu Ertunç Sayıner ile birlikte Hamitköy bölgesinde ihtiyaçlılara yardım dağıttı.