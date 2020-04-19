Bolkan ihtiyaçlılar için çalışıyor

Zor durumda kalan insanlara yardım için de birçok insan gönüllü olarak çalışırken, Çetinkaya teknik direktörü Mehmet Bolkan da bu kişiler arasında yer alıyor

Necati KÜLAHLILAR

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle birçok insan zor günler yaşamaya başlarken, zor durumda kalan insanlara yardım için de birçok insan gönüllü olarak çalışıyor.

Bu insanlardan biri olan ülkemizin önemli spor adamlarından Çetinkaya teknik direktörü Mehmet Bolkan yardım çalışmaları ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Değerli arkadaşlar.Bu zor günlerde bu ekonomik ortamda Kıbrıslı, Türkiyeli,Pakistanlı, Türkmenistanlı, Bangladeşli, Nijeryalı, Kongolu ayrımı yapmaksızın yardım götürmeye çalışıyoruz.

Aç insanlara Serdinç Maypa,Tahir Erez ve 4 elemanımızın katkıları ile gıda yardımı yapmaya çalışıyoruz.Bukonuda birçok kişiden destek görüyoruz. Örneğin Kaymaklı hastası doktorum,“Ne gerekirse yap dedi.” Tüm ihtiyaçlarınızı karşıladı. İlk günden itibaren herkese ekmek yumurta, domates yardımı yapan ChinaBazaar sahibi sporumuzun önemli ismi Mazhar İkbal, bize ürünleri indirimli verdi. Üstüne de ekmek yumurta, patates bağışında bulundu.

Böylece birçok aileye gıda yardımlarını ulaştırdık. Bu şekilde bir çok insanı aç bırakmamış olduk. Emeği geçen, katkı koyan herkese çok teşekkürler.”