Boksta kaçak eğitimin önüne geçilecek

Boks Federasyonu, kaçak boks eğitiminin önüne geçmek için, KKTC genelinde federasyona salonlara polis kontrolü yapılacağına açıkladı

Yıltan Zabit başkanlığındaki Boks Federasyonu, kaçak boks eğitiminin önüne geçmek için, KKTC genelinde federasyona yasal olarak bağlı olmayan ve antrenör belgesi bulunmayan salonlara polis kontrolü yapılacağına açıkladı.

Boks Federasyonu’ndan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“KKTC genelinde federasyonumuza yasal olarak bağlı olmayan ve antrenör belgesi bulunmayan salonlara polis kontrolü yapılacaktır. Belgelerini ibraz edemeyenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Tüm boks camiasına önemle duyurulur. (Yasal salonlarımızın bölgesinde, kayıtsız olarak boks dersi veren salon veya kişileri federasyonumuza veya en yakın polis şubesine bildirmeniz rica olunur.)

Kaçak olarak verilen derslerin faydası olmadığı gibi kalıcı sakatlıklara neden olabilir. Bu şekilde meydana gelen sakatlıklardan federasyonumuz sorumlu değildir.

Önemli not: Boks dersi alınacak kişilerden mutlaka federasyon onaylı antrenör belgesini ibraz etmelerini söyleyin, ibraz etmeyenleri federasyonumuza bildirin.”