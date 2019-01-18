banner255
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
KTSYD kupaları UKÜ ve GG’nin
2 0
Futsalın şampiyonu LTL
Futsalın şampiyonu LTL
23 0
 
Yasaklanan Kitaplar Listesi
Yasaklanan Kitaplar Listesi
37 0
Perde ciğeri kış aylarında yoğun ilgi görüyor
Perde ciğeri kış aylarında yoğun ilgi görüyor
77 0
İşte dünyanın en iyi saklanan 3 sırrı
İşte dünyanın en iyi saklanan 3 sırrı
95 0
Surlariçi’nde kaldırımlarda yürümek zor
Surlariçi’nde kaldırımlarda yürümek zor
12 0
Girne'de korkutan kaza
Girne'de korkutan kaza
312 0
banner82

Boksta kaçak eğitimin önüne geçilecek

banner27

Boks Federasyonu, kaçak boks eğitiminin önüne geçmek için, KKTC genelinde federasyona salonlara polis kontrolü yapılacağına açıkladı

banner210
Boksta kaçak eğitimin önüne geçilecek
banner215

Yıltan Zabit başkanlığındaki Boks Federasyonu, kaçak boks eğitiminin önüne geçmek için, KKTC genelinde federasyona yasal olarak bağlı olmayan ve antrenör belgesi bulunmayan salonlara polis kontrolü yapılacağına açıkladı.

Boks Federasyonu’ndan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“KKTC genelinde federasyonumuza yasal olarak bağlı olmayan ve antrenör belgesi bulunmayan salonlara polis kontrolü yapılacaktır. Belgelerini ibraz edemeyenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Tüm boks camiasına önemle duyurulur. (Yasal salonlarımızın bölgesinde, kayıtsız olarak boks dersi veren salon veya kişileri federasyonumuza veya en yakın polis şubesine bildirmeniz rica olunur.)

Kaçak olarak verilen derslerin faydası olmadığı gibi kalıcı sakatlıklara neden olabilir. Bu şekilde meydana gelen sakatlıklardan federasyonumuz sorumlu değildir.

Önemli not: Boks dersi alınacak kişilerden mutlaka federasyon onaylı antrenör belgesini ibraz etmelerini söyleyin, ibraz etmeyenleri federasyonumuza bildirin.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.