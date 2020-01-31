Boateng Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin-PrinceBoateng'i kadrosuna kattı

Beşiktaş, dev transfer operasyonunda mutlu sona ulaştı... Siyah beyazlılar, dünyaca ünlü Ganalı futbolcu KevinPrinceBoateng ile anlaşmaya vardı.

Siyah beyazlılar, KevinPrinceBoateng'i 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

KEVIN PRINCE BOATENG KİMDİR?

6 Mart 1987'de Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen KevinPrinceBoateng, aslen Gana uyrukludur. Orda saha ve forvet hattında forma giyebilen dünyaca ünlü yıldız, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliiyor.

Kariyerine Almanya'nın ReinickendorferFüchse altyapısında başlayan yıldız futbolcu, daha sonra Hertha Berlin altyapısında ve A Takımı'nda forma giydi. 2007-08 sezonunda 8 milyon euro bedelle Tottenham'a transferi gerçekleşen Boateng, sırasıyla Borussia Dortmund, FC Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke 04, LasPalmas, Eintracht Frankfurt, Sassuolo, Barcelona ve Fiorentina formalarını terletmişti.

Boateng, bu sezon Fiorentina formasıyla toplamda çıktığı 15 müsabakada 1 gol kaydederken, 685 dakika sahada kaldı.