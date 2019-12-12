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Bisiklette yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi

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Bisiklette yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yeni yönetim kurulu Mustafa Cevdet başkanlığında ilk toplantısını 11 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yeni yönetim kurulunun aldığı kararlar şöyle:

"1. Yönetim kurulu ve görev dağılımı

2. Sporcu transfer süresi 31 Ocak 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Yönetim Kurulu İlişiksiz Belge Bedelini 0 TL olarak belirlemiştir.

3. Spor kulüplerinin 2020 için yıllık aidat bedeli 850 TL olarak belirlenmiştir. İşbu meblağ 31 Eylül 2020 tarihine kadar 3 taksite bölünerek ödenebilecektir.

4. Sporcu lisans / vize bedeli yıllık 170 TL’dir. Yönetim kurulu kararı ile Federasyon, bisiklet sporunun teşviki kapsamında bu bedelin 120 TL ‘lik kısmını karşılayacaktır. İşbu karara göre sporcu lisansı / vize işlemi için Federasyona yalnız 50 TL ödenecektir.

5. 2020 faaliyet planının belirlenmesi için bir Yarış Komitesi oluşturulmuştur. Bu komitede Hüseyin Ballı , Zihni Üney, Mehmet Sevinç, Özgür Gülhan, Türker Yavuz, Kudret Güloğlu ve Hüseyin Güzoğlu görev alacaktır.

6. 27 Aralık 2019 tarihindeki Üniversiteler arası yarış için Federasyonca iki adet hakem görevlendirilecektir."

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