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Bisiklet’te UKÜ ve GAÜ birinciliğe sürdü

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Bisiklet’te UKÜ ve GAÜ birinciliğe sürdü

Necmi USAL

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Bisiklet Yarışları, Girne Çevre Yolu’nda gerçekleştirildi.

Girne Polisi’nin de yolu kesmesinin ardından başlayan yarışlar erkekler ve kadınlar kategorisinde yapıldı. Oldukça heyecanlı geçen yarışların ardından erkeklerde birinci Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, ikinci Yakın Doğu Üniversitesi ve üçüncü ise Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi oldu.Kadınlarda ise Girne Amerikan Üniversitesi şampiyon, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ikinci, Yakın Doğu Üniversitesi ise üçüncü oldu.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları KKTC Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Hüseyin Kınacı tarafından takdim edildi.

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