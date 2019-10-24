Bisiklette puanlı yarışlar tamamlandı

Karmi zamana karşı tırmanış bisiklet yarışı 20 Ekim’de gerçekleştirilirken, bisiklet sezonu puanlı yarışları tamamlandı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 2019 yarış takvimi çerçevesinde yapılan Karmi Zamana Karşı Tırmanış yarışı 20 Ekim Pazar günü tamamlandı.

Lisanslı sporcuların yanında, lisanssız sporcuların da yer aldığı yarış, 2019 sezonunun son puanlı yarışı olmasından dolayı yoğun ilgi gördü. Başkan Metin Şenova ve Asbaşkan Kandemir Berova da lisanssız kategori de yarışarak sporculara destek oldular.

Girne Karmi bölgesinde start alan yarış tüm kategoriler için 3,15 kilometrelik, 255 mt yüksekliğe sahip parkurda gerçekleşti. Lisanslı sporcuların, puan alabileceği son yarış olmasından dolayı sporcular son defa mücadele etmenin keyfini çıkardılar.

Büyük erkeklerde DAÜ Takımından Buğra Cömert parkuru 12 dakika 49 saniyede tamamlayarak genel klasman ve kategori birinciliğini, Velocypritakımından Erkan Güngör ise 12 dakika 56 saniyede tamamlayarak genel klasman ve kategori ikinciliğini elde etti.

Üç dalda 2019 şampiyonu olan NHG Takımı’ndan Ersan Karayeğen bu parkuru 13 dakika 11 saniyede tamamlayarak master 1 kategorisi birinciliğini ve genel klasman üçüncülüğünü elde etti.Genç kategorisinde Velocypri takımından Şevket Hançerli 13 dakika 21 saniyeyle, Master 2 kategorisinde NHG takımından Mehmet Beyaz 14 dakika 11 saniyeyle, Yıldız A kategorisinde MGA takımından Yıldıray Pekmez 15 dakika 32 saniyeyle, Yıldız B kategorisinde MGA takımından Emre Kaplan 15 dakika 26 saniyeyle ve kadınlarda MGA Takımından Sevim Yıldız 18 dakika 2 saniyeyle kategorilerinde birinci geldiler.

16-17 Kasım tarihinde lisanslı ve lisanslıların katılabileceği sezon bitiş etkinliği olan GranFondo etkinliğinin yapılmasıyla 2019 sezonu resmi olarak bitecek.