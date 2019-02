Bisikletçilerimiz Tour Of Antalya’da pedal çeviriyorlar

Green Pedal Bisiklet Kulübü sporcuları, Salih Yalızat takım direktörlüğünde Tour Of Antalya’da pedal çeviriyorlar

Green Pedal Bisiklet Kulübü sporcuları Tour of Antalya UCI 2.2 kategorisinde yarışıyor. 21-24 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Tour of Antalya UCI 2.2 kategorisinde Green Pedal sporcuları Soner Akbaş ile İzzet Şahin İçen ülkemizi temsi ederek yarışıyor. Green Pedal Bisiklet Kulübü elit yarış takımı Salih Yalızat takım direktörlüğünde Bilal Ceral, İsmet Pire, Enver Soyel, Mehmet Soyman, Soner Akbaş, İzzet Şahin İçen’den oluştu. Yeni oluşan Green Pedal Bisiklet Kulübü elit yarış takımı sporcularından Soner Akbaş ile İzzet Şahin İçen, Tour of Antalya UCI 2.2 kategorisinde uluslararası yarışmada yer alarak kendi takımları bünyesinde yarışma imkanı sağlayan Fiberli Antalyaspor takımına çok teşekkür ederken, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için pedal çeviriyorlar.