Bisikletçilerimiz Alanya’da

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından belirlenen KKTC Milli Takımı VeloAlanyaJuniorCup'da yarışmak üzere Antalya üzerinden Alanya’ya gitti.

Bisiklet milli kampı sonrasında seçilen sekiz kişilik takım bugün ve yarın düzenlenecek olan VeloAlanyaJunior Cup uluslararası bisiklet yol yarışlarına katılacak. Antrenör Zihni Üney ve Takım Sorumlusu Erdal Palaz'ın da dahil olduğu 10 kişilik kafilede İzzet Samet Deste, Şevket Hançerli, Berk Hançerli, Çağın Tosun, Yıldıray Pekmez, Erdoğan Hammaloğlu, Hasan Aksoy ve Doğan Yılmaz,sporcu olarak yer alırken,hedef derece almak olarak belirlendi.