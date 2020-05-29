Bisikletçiler yarış organize etmek istiyor

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, Spor Dairesi ile görüşerek bir bisiklet yarışı organize etmeyi planlıyor

Bakanlar Kurulunun antrenman izni vermesinden sonra antrenmanları başlatan Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, Spor Dairesi ile görüşerek bir bisiklet yarışı organize etmeyi planlıyor.

Konu ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu ile Spor Dairesi arasında önümüzdeki ay sonu muhtemel bir bisiklet yarışının organize edilmesi hususunda istişareye başlanmıştır.

COVID-19 salgını önlemleri kapsamında spor müsabaka yasağı henüz devam etmektedir. Yarış organize edilebilmesi adına Spor Dairesi nezdinde Federasyon olarak başvurumuzu yapacağız. Konunun Sağlık Bakanlığı ile de konuşularak karara varılabileceği söylenmektedir. Müsabakalar ile ilgili belirsizliğin kalkması ile önümüzü daha iyi görebileceğiz.

Tüm bisiklet sporcularımızın bu süreç içerisinde sabırlı olup bireysel antremanlarına devam etmesi uygun olacaktır.”