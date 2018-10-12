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Bisiklet tutkunları seminerde buluşacak

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Bisiklet tutkunları seminerde buluşacak
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Green Pedal Cycling Spor Kulübü tarafından organize edilen Bisklet ve Sağlıklı Yaşam Semineri bugün Sea Life Hotel’de yapılıyor.

Saat 15:30’da gerçekleştirilecek olan “Bisklet ve Sağlıklı Yaşam Semineri’ne” 70 kişi kayıt yaptırdı. Green Pedal üyelerinin yanısıra tüm bisiklet severlerin davet edildiği “Bisklet ve Sağlıklı Yaşam Semineri’nde” Salih Yalızat, katılımcılara bilgiler verecek.

Green Pedal yönetimi, “Sporu sağlıklı olarak yıllarca yapabilmek adına daha bilinçli olmak gerektiğine vurgu yaparak seminerin çok faydalı olacağının altını çizdi. Katılımcıların da katkı koyacakları ''Bisiklet ve Sağlıklı Yaşam Semineri’nin'' çok yararlı geçmesi beklenilirken, seminer sonrası katılımcılara sertifika verilecek.

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