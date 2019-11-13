Bisiklet Federasyonu genel kurul gerçekleştirecek

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kıbrıs Türk Türk Bisiklet Federasyonu lokalinde 04 Aralık 2019, Çarşamba günü Saat:19.00’da, başkan seçimli olarak gerçekleştirilecek.

Tüzük gereği federasyon başkanlığına aday olacaklar müracaatlarını yazılı olarak genel yönetim kurulu başkanlığına genel kurul tarihinden en az beş gün önce iletmek zorundadırlar. Başkan adaylığı başvuruları federasyon ilan tahtasına asılarak resmi internet sitesinden yayınlanıp duyurulacak. Başkan adaylarında aranan vasıflara haiz olmayan kişilerin başvuruları işleme konulmayacak.