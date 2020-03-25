Bisiklet Federasyonu, etkinliklerini erteledi

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonunun 2020 Faaliyet Planında yer alan etkinliklerini ertelemeye devam ediyor.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu da Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle faaliyetlerini askıya alırken, 5 Nisan 2020 ve 12 Nisan 2020 tarihli bisiklet yarışlarını, daha sonra açıklanacak ileri bir tarihe tehir etti.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu yönetim kurulu, koşulların düzelmesi ile birlikte faaliyet planını yeniden düzenleyerek yarış tarihlerini açıklayacak.