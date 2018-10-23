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Birincilik YDÜ’nün

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“Mehmet Özburak Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” gerçekleştirilirken, Birincilik YDÜ’nün oldu

Birincilik YDÜ’nün
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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Gençler Güreş Ligi’ne ait “Mehmet Özburak Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılan müsabakalarda, 92 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde ederken, 87 puanla Büyükkonuk ikinci, 73 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) üçüncü oldu.

Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Erol Avunç ve Halil İ. Kurt’un hakem olarak görev aldığı müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde YDÜ’ye birincilik kupasını Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz verdi.

“Mehmet Özburak Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:

1.YDÜ                          92 Puan

2.Büyükkonuk     87 Puan

3.DAÜ                          73 Puan

4.Gayretköy                  22 Puan

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