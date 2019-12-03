Birincilik kupası Büyükkonuk'un

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2019 Güreş Yıldızlar Ligi”ne ait “Ahmet Pehlivan Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.
Girne Ertuğrul Apakan Kapalı Spor Salonu’nda yapılan “Ahmet Pehlivan Serbest Güreş Müsabakaları”nda 232 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü birinciliği elde etti.
175 puanla Yakın Doğu Üniversitesi’nin (YDÜ) ikinci olduğu müsabakalarda, 112 puanla Şahlanspor üçüncülüğü aldı.
Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Ercan Köse ve Erol Avunç’un hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde başarılı kulüp ve sporculara ödüllerini Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz takdim etti.
“Ahmet Pehlivan Serbest Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:
1.Büyükkonuk İsmet Atlı S.K 232 Puan
2.YDÜ 175 Puan
3.Şahlanspor 112 Puan
4.Gayretköy S.K 53 Puan