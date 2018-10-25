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Birincilik KKTC’nin

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Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında organize edilen WTF (Olimpik Sistem) Taekwondo Şampiyonası dün yapılırken, birincilik KKTC’nin oldu. Türkiye ikinci Moldova ise üçüncü oldu

Birincilik KKTC’nin
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Taekwondo Karate Federasyonu tarafından Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında organize edilen WTF (Olimpik Sistem) Taekwondo Şampiyonası dün yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde sabah başlayan müsabakalarda sporcular büyük çekişme içinde derece alabilmek için yarıştılar. Yapılan maçlar sonunda takım klasmanında KKTC birinci olurken Türkiye ikinci, Moldova da üçüncü oldu. Şampiyonada dördüncülüğü ise Romanya elde etti.

Oyunlar kapsamında organize edilen 17.GTF Avrasya Taekwondo Şampiyonası ve 5. World Budo Martialarts Şampiyonaları ise bugün saat 10.00’da , Girne Avrasya Taekwondo

Merkezi’nde başlayacak.

Üç ayrı uluslar arası organizasyonda dereceye girecek olan sporculara ödülleri ise yarın saat 17.30’da düzenlenecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.

Takım sıralaması şöyle oldu:

KKTC                  22

TÜRKİYE           7

MOLDOVA                  6

ROMANYA        4

Şampiyon olan sporcular

G.BAYAN MÜSABAKA 55-58 kg

Açelya ERGİN (KKTC)

B.BAYAN MÜSABAKA 55-58 kg

Pınar AKARPINAR (KKTC)

G.ERKEK MÜSABAKA  47-51 kg

Arda ASLAN ÖZTÜRK (KKTC)

G.ERKEK MÜSABAKA 53-57 kg

Hilmi MİRALAY (KKTC)

B.ERKEK MÜSABAKA 53-57 kg

Ion ILESCU (MOLDOVA)

B.ERKEK MÜSABAKA 78-83 kg

Roham GOLABGİR (KKTC)

B. ERKEK MÜSABAKA 83-87 kg

Halil İbrahim ALKAN (TÜRKİYE)

B.ERKEK MÜSABAKA +87 kg

Alparslan KARAOT (TÜRKİYE)

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