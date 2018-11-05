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Birincilik Büyükkonuk’a gitti

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Fikri Karayel Serbest Güreş Müsabakaları gerçekleştirilirken, Büyükkonuk Spor Kulübü birinciliği elde etti

Birincilik Büyükkonuk’a gitti
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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2018 Güreş Yıldızlar Ligi”ne ait “Fikri Karayel Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Güzelyurt Kapalı Spor Salonu’nda yapılan “Fikri Karayel Serbest Güreş Müsabakaları”nda 96 puanla Büyükkonuk Spor Kulübü birinciliği elde etti. 83 puan alan Şahlan Spor Kulübü ikinci, 81 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) üçüncü oldu. Mertdoğan Soyalan, Kemal Bayraktar, Cengiz Öktem, Ercan Köse ve Serkan Köse’nin hakem olarak görev aldığı müsabakalar sonunda ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen ödül töreninde Büyükkonuk Spor Kulübü’ne birincilik kupasını Fikri Karayel’in eşi tarafından verildi.

“Fikri Karayel Serbest Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:

1.Büyükkonuk Spor Kulübü              96 Puan

2.Şahlanspor Kulübü                        83 Puan

3.YDÜ                                               81 Puan

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