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Bir efsane daha son noktayı koydu

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Dünya futbolunun efsane isimlerinden Didier Drogba, futbol hayatını resmen noktaladı

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Bir efsane daha son noktayı koydu
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Futbol dünyasından bir yıldız daha kaydı. Chelsea efsanesi Didier Drogba, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla emeklilik kararını resmen açıkladı.

"HAYALLERİNİZİN ULAŞILAMAZ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLERE TEŞEKKÜR EDİN"

40 yaşındaki futbolcu, ''Kariyerimin son 20 yılına baktığımda, bu resme bakmak bir futbolcu olarak beni daha fazla onurlandıramazdı'' dedi.

Kariyerini bu noktalara taşımak için çok çalıştığını da söyleyen Fildişili yıldız, ''Hayallerinizin ulaşılamaz olduğunu düşünenlere teşekkür edin ve çok çalışın'' ifadelerini kullandı.

Didier Drogba, birlikte mücadele ettiği herkese teşekkür etmeyi de unutmadı.

1989'da başladığı futbol kariyerinde hızla yükselen Drogba, asıl patlamayı Chelsea forması ile gösterdi. 8 yıl formasını giydiği İngiliz kulübü ile çıktığı 381 maçta 164 gol atan Fildişi yıldız, 11 kez kupa sevinci yaşadı. 

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 40 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızlı kulüple 3 kupa kaldırmıştı.

Didier Drogba, futbol kariyerinde son olarak Phoenix Rising forması giydi. 40 yaşındaki yıldız, iki hafta önce hakkında çıkan emeklilik haberlerini yalanlamıştı.

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