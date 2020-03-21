Bir başkandan fazlası

Mağusa Türk Gücü kulüp başkanı Koral Bozkurt, ihtiyaç olması halinde yeni biten Grand Sapphire City Otel’i İngiltere’den gelen öğrenciler için tahsis edebileceğini açıkladı

Mağusa Türk Gücü kulüp başkanı ve Northernland Group Direktörü Koral Bozkurt İngiltere’den gelen öğrenciler için otel tahsis edebileceğini açıkladı.

Bozkurt, ihtiyaç olması halinde bugün öğle saatlerinde İngiltere’den gelecek olan öğrenciler için Grand Sapphire City Otel’i tahsis edeceğini söyledi. Otelin yeni bitmiş olduğunu, henüz faaliyete geçmediğini kaydeden Bozkurt; “ülkemizin emrindeyiz” diyerek elinden gelen yardım ve çabayı göstereceğini belirtti.

Bozkurt, Aynı zamanda şu an ki İngiltere’den öğrencilerin getirildiği uçak için de buraya yerleşebileceğini belirtti.

Koral Bozkurt geçtiğimiz günlerde Northernland Group’a ait bit konteyneri de Mağusa Devlet Hastanesinin kullanımına vermişti.