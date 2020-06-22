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Binatlı’da tombala geceleri başlıyor

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Binatlı’da tombala geceleri başlıyor

İsmet KARAOSMAN

Güzelyurt gecelerine renk katan ve büyük ilgi gören Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nün Tombala Geceleri başlıyor.

Bu akşamdan itibaren her Salı akşamı saat 20.00’de Binatlı Spor Kulübü’nün bahçesinde yapılacak olan tombala organizasyonlarında zengin hediyeler ve para dağıtılacak. Yapılacak her gecede 2 çekilişle 2 araba verilecek.

Binatlı Tombala Gecelerinde her zamanki gibi Kader Ateş ve orkestrası, Grup Pass Note, Burçin Kahraman ve daha birçok sanatçı da sahne alarak geceye katılanları eğlendirecek.

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