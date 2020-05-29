Binatlı – Londra işbirliği sürüyor

Binatlı kadın kolları ve yönetim kurulu, Londra Limasollular Derneği başkanı Arife Retvan onuruna bir yemek düzenlerlerken, Orsel Neşe ile Özel Tahsin, Arife Retvan’a bir teşekkür plaketi sundular

İsmet KARAOSMAN

Orsel Neşe başkanlığındaki Binatlı yönetim kurulunun Londra’da yaşayan Polemitya ve Limasol kökenler ile ilgili başlattığı işbirliği sürüyor.

Limasol’a bağlı Polemitya kökenlilerin kulübü Binatlı ile Londra Limasollular Derneği işbirliğinde geçtiğimiz aylarda Londra’da, Binatlı kulübü yararına etkinlikler düzenlenmiş, Orsel Neşe, Fahri başkan Özel Tahsin ve bazı yöneticiler bu etkinliğe katılmışlardı.

Geçtiğimiz akşam ise bu kez Binatlı kulüp lokalinde,Binatlı kadın kolları ve yönetim kurulu, aramızda bulunan Londra Limasollular Derneği başkanı Arife Retvan onuruna bir yemek düzenlediler.

Oldukça kalabalık bir davetli topluluğunun yer aldığı yemekte, Orsel Neşe ile Özel Tahsin, aynı zamanda Londra Tempo TV temsilcisi de olan Arife Retvan’a bir teşekkür plaketi sunarlarken, Binatlı’nın renklerinden yapılmış bir maskeyi de Arife Retvan’a armağan ettiler.