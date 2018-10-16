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Beydağlı, Kıbrıs şampiyonu

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AIDA Depth Games 2018 ismiyle düzenlenen serbest dalış yarışmasında Niyazi Beydağlı altın madalya alarak ikinci kez üst üste Kıbrıs şampiyonu oldu

Beydağlı, Kıbrıs şampiyonu
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Limasol'da 14 Ekim Pazar günü AIDA Depth Games 2018 ismiyle düzenlenen serbest dalış yarışmasında Niyazi Beydağlı altın madalya alarak ikinci kez üst üste Kıbrıs şampiyonu oldu.

Uluslararası serbest dalış federasyonu AIDA'nın, Kıbrıs adasının en iyi serbest dalgıçlarını belirlemek üzere her yıl düzenlediği yarışma bu yıl yine Güney Kıbrıs'ın Limasol şehri açıklarında yapıldı. 30'u aşkın Güney Kıbrıs ve uluslararası yarışmacının katıldığı yarışmada, sporcular 3 farklı disiplinde serbest dalışlar yapma imkanı buldular.

En derin serbest dalış disiplini olarak kabul edilen paletli sabit ağırlık kategorisinde 53 metrelik dalışıyla Kıbrıs birinciliğini elde ederek altın madalyanın sahibi Niyazi Beydağlı olurken, aynı disiplinde mücadele eden Kuzey Kıbrıs ekibinden Jan Personn 35 metre dalarak üçüncü oldu. Aynı kategoride başarılı bir 40 metre dalışı gerçekleştiren fakat yüzey protokolünde küçük bir hata yapan Alper Toprak'ın dalışı geçersiz sayıldı.

Geniş bir Kuzey Kıbrıs ekibiyle yarışmaya katılan Kıbrıslı Türk sporcular arasında genç bay ve bayan sporcuların olması nedeniyle, gelecek yıllarda da onların isimlerinin podyumda okunacağına kesin gözüyle bakılmaktadır.

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