BES’ten, Cimnastik Fedarasyonu kampanyasına destek

KKTC Cimnastik Fedarasyonu ile Çocuklar İçin Elele Grubunun, “Hiçbir bebek aç kalmamalıdır.” sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına Belediye Emekçileri Sendikası (BES) da katkı koydu

KKTC Cimnastik Fedarasyonu ile Çocuklar İçin Elele Grubunun, yaşadığımız bu zor günlerde başlattığı yardım kampanyasına halkımız büyük ilgi gösterirken, yardım alan insanların mutluluğu da gözlerinden okunuyor.

Yardım kampanyasına Belediye Emekçileri Sendikası (BES) da katkı koyarken, KKTC Cimnastik Fedarasyonunu yardım kampanyası ileilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu ve "Çocuklarımız için el ele " grubumuzun sesine kulak veren Belediye Emekçilerı Sendikası (BES) çocuklarımıza bez yardımında bulundu. Sendikamıza çocuklarımıza değer verdikleri ve katkı koydukları için çok teşekkür ederiz. Sizlerden gelen destek sayesinde bu zor süreçte birçok ailenin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını giderebilmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Tüm ekip arkadaşlarımıza bu zorlu süreçte canla basla, hiç bir karşılık beklemeden gönülden çalıştıkları için çok teşekkür ederiz. Herkesin emeğine sağılık.”