Beşiktaş’tan zirveye gözdağı

Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Talisca'nın 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Medel ceza sahası dışından attığı golle 26. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0
Mücadelenin ilk yarı bu skorla tamamlandı. Beşiktaş, 64. dakikada Dusko Tosic'in kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı. Göztepe'de Halil, 71. dakikada farkı 2'ye indirdi: 3-1
Ev sahibi Beşiktaş'ta ikinci yarıda oyuna giren yeni transfer Larin skoru 4-1 yaptı. Böylece Kanadalı oyuncu Beşiktaş formasıyla oynadığı ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.
86'da sahneye çıkan Babel, skoru ilan etti: 5-1
Bu arada konuk Göztepe'de 78. dakikada Rotman kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 56'ya çıkarırken Göztepe 40 puanda kaldı.