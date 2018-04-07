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Beşiktaş’tan zirveye gözdağı

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi 5-1 yenerek şampiyonluk yarışına yara almadan devam etti

Beşiktaş’tan zirveye gözdağı
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Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Talisca'nın 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Medel ceza sahası dışından attığı golle 26. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Mücadelenin ilk yarı bu skorla tamamlandı. Beşiktaş, 64. dakikada Dusko Tosic'in kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı. Göztepe'de Halil, 71. dakikada farkı 2'ye indirdi: 3-1

Ev sahibi Beşiktaş'ta ikinci yarıda oyuna giren yeni transfer Larin skoru 4-1 yaptı. Böylece Kanadalı oyuncu Beşiktaş formasıyla oynadığı ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.

86'da sahneye çıkan Babel, skoru ilan etti: 5-1

Bu arada konuk Göztepe'de 78. dakikada Rotman kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 56'ya çıkarırken Göztepe 40 puanda kaldı.

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