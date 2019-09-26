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Beşiktaş’ta olağanüstü kongre 20 Ekim’de

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Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı. 13 Ekim'de çoğunluk sağlanmazsa kongre 20 Ekim'de yapılacak

Beşiktaş’ta olağanüstü kongre 20 Ekim’de
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Beşiktaş'ta kritik süreç başladı. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısından kongre kararı çıktı. 

Başkanlık adaylığı için son tarih 13 Ekim. Alınan bilgiye göre başkan Fikret Orman adaylık konusunda henüz kararını vermiş değil. 

Konuya dair Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

''Yönetim Kurulumuz, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştır.

Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 10:30’da BJK Akatlar Spor Salonu’nda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim 2019 Pazar günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.''

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