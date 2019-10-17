banner255
banner69
Cimnastikçiler Düzova’yı coşturdular
Cimnastikçiler Düzova’yı coşturdular
3 0
Bir bu eksikti
Bir bu eksikti
180 0
 
Girne’de antrenman sahası, büyük sorun
Girne’de antrenman sahası, büyük sorun
294 0
Altın Ayakkabının sahibi yine Messi
Altın Ayakkabının sahibi yine Messi
19 0
168 0
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
Hentbol Liglerinde nefes kesen yarış
25 0
Hangi burç nasıl beslenmeli?
Hangi burç nasıl beslenmeli?
22 0
banner82

Beşiktaş’ta İsmail Ünal adaylıktan çekildi

banner27

Beşiktaş’ta başkan adaylarından İsmail Ünal adaylıktan çekildiğini açıkladı

Beşiktaş’ta İsmail Ünal adaylıktan çekildi
banner267

İsmail Ünal'ın adaylıktan çekilmesi ile birlikte Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve HürserTekinoktay Beşiktaş başkanlığı için mücadele edecek. 
Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, başta profesyonel futbol olmak üzere Türk sporunun ve siyah-beyazlı kulübün ekonomik ve yönetim açısından zorlu bir dönemden geçtiği belirtilerek, şu görüşlere yer verdi:

"Çok açıktır ki bu gerçekle yüzleşmek ve bir an önce üstesinden gelmek için var gücümüzle savaşmak zorunda olduğumuz bir dönüm noktasındayız. Niyetimiz kişisel beklentilerimiz dışında Beşiktaş'ı sahipsiz bırakmamak; şartlar ne olursa olsun bu yükü omuzlamak ve değerlerimize sahip çıkmaktır. Bunun için için defalarca güçlerimizi birleştirme arzumuzu dile getirdik. Ama geldiğimiz noktada beklentilerimizin gerçekleşmeyeceğini görüyorum. Çok adaylı kongreden çıkacak bir yönetimin Beşiktaş'ın kronikleşmiş sorunlarını çözebileceğini düşünmüyorum. Beşiktaş'ın gerçek sahibi milyonlarca taraftarı ve onların genel kuruldaki temsilcileri olan kongre üyelerine sesleniyorum: Birlik ve beraberliği talep edin. Güçlerimizi birleştirelim ve içinde bulunduğumuz krizi fırsata çevirelim. Bu amaca destek vermek için adaylıktan çekiliyorum."
Ünal'ın SerdalAdalı'ya destek vermesi bekleniyor. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.