Beşiktaşlılar, Harmancı’yı ziyaret etti

LTB Başkanı Harmancı, Beşiktaş Taraftarları Derneği Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği başkanı Mustafa Taş ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde Beşiktaş Taraftarları Derneği’nin bir çok sosyal sorumluluk projesinde de yer aldığını söyleyerek sporun insanları birleştirici kültürünün Beşiktaş taraftarlarının tam anlamıyla yaşattığını belirtti.

KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Başkanı Mustafa Taş ise LTB’nin Başkent Lefkoşa’da önemli projelere imza attığını söyleyerek dernek olarak bu projelerinde yer almaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın Lefkoşa’da yaptığı çalışmaları yakıntan takip ettiklerini söyleyen Taş, Başkan Harmancı’ya plaket ve atkı takdim etti.