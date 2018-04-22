Beşiktaş yıldızlarıyla kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında bulduğu golle sahadan 3 puanla ayrıldı

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi; ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti. İlk dakikalardan itibaren oyun üstünlüğünü ele geçiren Beşiktaş 13. dakikada Negredo ile 1-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor 33. dakikada Pereira'nın sayısıyla skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona ererken; Beşiktaş üstün oynadığı 2. yarıda gole 81'de ulaştı. Talisca kafa vuruşuyla ağları havalandırdı ve takımına nefes aldırdı. Maçta son sözü 88'de Quaresma söyledi ve Kartal sahadan 3 puanla ayrıldı.

Galatasaray ile haftaya oynayacağı derbi öncesi kayıp istemeyen Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor engelini 3-1'le geçti. Ev sahibi ekibin golleri Alvaro Negredo, Talisca ve Quaresma'dan geldi. Konuk ekibin tek sayısını pereira kaydetti. Beşiktaş, maça etkili başladı. Golü de 13. dakikada Alvaro Negredo ile bulan Siyah Beyazlılar, 20. dakikadan sonra oyunun kontrolünü rakibe kaptırdı. Konuk ekip, Pereira ile iki net pozisyon yakalarken; 33. dakikada golü buldu. Maçta öne çıkan anlardan biri de Murat'ın 42. dakikada Quaresma ile girdiği pozisyondaki hareketti. Beşiktaşlı oyuncular ve taraftarlar kırmızı kart bekledi; ancak hakem Halis Özkahya sarı kart çıkardı. 2. yarıya Evkur Yeni Malatyaspor tehlikeli bir atakla başlamasına karşın Beşiktaş kısa sürede kontrolü ele aldı. Özellikle Quaresma'nın ortalarında Talisca iki kez gole yaklaştı. Brezilyalı bir kez topu dışarı attı, kafa vuruşunda ise kaleci ters ayakta yakalanmasına karşın son anda topu ayaklarıyla çıkardı. Ev sahibi ekip aradığı gole 81. dakikada ulaştı. Adriano'nun sol kanattan ortasında Talisca altıpas ön çizgisi üzerinde kafayı vurdu. Top 2. kez Evkur Yeni Malatyaspor ağlarıyla buluştu. Maçta son sözü Quaresma söyledi. Cezasahası dışından kazanılan serbest vuruşta Portekizli harika bir vuruşla ağları havalandırdı ve Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetini ilan etti.