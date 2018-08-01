Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber

Beşiktaş ve Galatasaray'a gündemindeki golcülerden kötü haber geldi.

Vincent Aboubakar'ı tekrar kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, Sevilla engeli ile karşılaştı. Porto, Kamerunlu forvet için İspanyol temsilcisinin 15 milyon avroluk ilk teklifini reddetti. Bu gelişme sonrasında Sevilla'nın 20 milyon Avroluk yeni bir teklif yaptığı öğrenildi. Bunun üzerine Beşiktaş'ın Aboubakar'ı kiralık olarak kadrosuna katma olasılığı oldukça zayıfladı...

Son günlerde adı sıkça Galatasaray ile anılan Andre Silva ise takımında kalmak istiyor. Milan forması giyen Portekizli golcü, ''Dünya'nın en iyi takımlarından birinde forma giyiyorum ve ayrılmak istemiyorum'' açıklamasını yaptı. 22 yaşındaki forvet, geçen sezon 38 milyon avroya Porto'dan Milan'a transfer olmuştu.