banner107
Dumlupınar resmen sahada
Dumlupınar resmen sahada
3 0
12 0
14 0
15 0
Diriliş Çetinkaya sahnede
Diriliş Çetinkaya sahnede
238 0
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
26 0
Nizam güven tazeledi
Nizam güven tazeledi
105 0
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
28 0
banner82
banner147

Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber

banner27

Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber
banner137

Beşiktaş ve Galatasaray'a gündemindeki golcülerden kötü haber geldi.

Vincent Aboubakar'ı tekrar kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, Sevilla engeli ile karşılaştı. Porto, Kamerunlu forvet için İspanyol temsilcisinin 15 milyon avroluk ilk teklifini reddetti. Bu gelişme sonrasında Sevilla'nın 20 milyon Avroluk yeni bir teklif yaptığı öğrenildi. Bunun üzerine Beşiktaş'ın Aboubakar'ı kiralık olarak kadrosuna katma olasılığı oldukça zayıfladı...

Son günlerde adı sıkça Galatasaray ile anılan Andre Silva ise takımında kalmak istiyor. Milan forması giyen Portekizli golcü, ''Dünya'nın en iyi takımlarından birinde forma giyiyorum ve ayrılmak istemiyorum'' açıklamasını yaptı. 22 yaşındaki forvet, geçen sezon 38 milyon avroya Porto'dan Milan'a transfer olmuştu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.