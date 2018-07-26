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Beşiktaş tur kapısını araladı

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Beşiktaş tur kapısını araladı
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn'ı 2-0 mağlup etti.

8. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Lens, meşin yuvarlağı göğsüyle düzeltip sol çaprazdan şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

26. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte meşin yuvarlağa topuğuyla dokunarak siyah-beyazlıları 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Beşiktaş’ın 2-0 üstünlüğünde tamamlandı.

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