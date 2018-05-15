Beşiktaş'tan 45 milyonluk tasarruf hedefi

Son hafta sıralama değişmezse ve ikinci olunmazsa önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi parasından mahrum olacak Beşiktaş'ta yönetim transfer bütçesini en doğru şeklide dengelemek düşüncesinde

Oyuncu satmanın ve yine kiralık futbolculara öncelik tanımanın yanı sıra tasarruf çalışmaları yapmayı da düşünen transfer komitesi, ilk olarak kadroda bulunan ama oynamayan oyunculardan bu kez kesin olarak kurtulmak istiyor.

VELİ KAVLAK, ARAS ÖZBİLİZ VE DENYS BOYKO BU KEZ GİDECEK

Her transfer döneminde hiç bir şeklide kadroya giremeyen 5 oyuncuyu göndermeye çalışmakla da epey uğraşan siyah-beyazlı komite ismi geçen futbolcuların takım bulamamasından ötürü 3 sezonda ciddi paralar ödemek zorunda kaldı.

Bu oyunculardan Milosevic'in devre arasında sözleşmesi fesih edilmişti. Boluspor'a son anda kiralık verilen Pedro Franco'nun da sözleşmesi sona erdiği için 2 oyuncu ile ilgili bir sıkıntı kalmadı. Ancak Veli Kavlak, Denys Boyko ve Aras Özbiliz'in yanı sıra Mustafa Pektemek'in ciddi rakamlar almaları önümüzdeki sezon tasarrufa gitmeyi isteyen yönetimi fazlasıyla düşündürüyor.

Veli, Boyko ve Aras'tan kesin olarak kurtulmayı isteyen yönetim üç oyuncudan da bir kez daha kendisine kulüp bulmasını isteyecek. Üç oyuncu her hangi bir şekilde kulüp bulmaz ise sözleşmeyi karşılıklı fesih etme yoluna gidilecek.

Geçmiş transfer dönemlerine bakıldığında 2'nci seçenek biraz zor görünüyor.Çünkü Veli, Boyko ve Aras geçmiş dönemlerde de 2'nci seçeneği kabul etmemiş ve takımda kalmak için ısrarcı olmuşlardı. Gerekçeleri ise Beşiktaş'tan aldıkları yıllık ücreti başka hiç bir takımın verememesiydi.

4 FUTBOLCUDAN 45 MİLYON TL TASARRUF

Transfer komitesi ise tüm seçeneklerin hepsini düşünüyor ve 4 dört futbolcuyu da göndererek 8 milyon 750 bin Avro yani 45 milyon TL tasarruf yapmak için her şeyi zorlayacak.

İşte 4 futbolcunun Beşiktaş'tan alacağı ücretler ve son durumları:

Denys Boyko: 2 sezon daha sözleşmesi var. 1 milyon Avro + 950 bin = 1 milyon 950 bin Avro alacak. Dynamo Kiev almak için istekli gibi görünüyor ancak Beşiktaş'ın Vida'yı Kiev'den bedava aldığı düşünüldüğünde Boyko'ya 'bonservisini al gel' demeleri şaşırtıcı olmayacak.

Aras Özbiliz: 2 sezon daha sözleşmesi var. 1.5 + 1.5 milyon = 3 milyon Avro alacak. Devre arasında gittiği Moldova takımı Sheriff'te sadece 2 maç oynayabildi. İsteyeni yok.

Veli Kavlak: Son sezonu.1.7 milyon Avro alacak. 4 sezondur sakatlıklarla boğuşan ve tam olarak iyileşemeyen Veli Kavlak son 1 aydır U21 takımı ile maçlara çıkıyor.

Mustafa Pektemek: Son sezonu.1.7 milyon Avro + 10 bin Avro maç başı ücreti var. Bu sezon 40 maç kadroya girdi ve 2.1 milyon Avro aldı. Önümüzdeki sezon kalırsa 1.7 milyon Avro garanti ve tahmini 400 bin Avro maç başı ile beraber 2.1 milyon Avro daha alacak.