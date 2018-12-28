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Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürecek

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Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürecek
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Beşiktaş'ta yaprak dökümü devam edecek gibi görünüyor.

Siyah-beyazlılar, Tolga Zengin, Gökhan Töre, Vagner Love ve Cyle Larin'den sonra Ricardo Quaresma'ya gelecek teklifleri de değerlendirme kararı aldı.

Yönetimin bu kararı, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda aldığı öğrenildi.

Uzakdoğu kulüplerinin takibinde olan Portekizli yıldızı satarak maaş yükünü hafifletmek isteyen Beşiktaş, kazanacağı bonservis bedeliyle de yeni transferlere kaynak yaratmak istiyor.

Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan Ricardo Quaresma, 4 sezondur siyah-beyazlı kulübün formasını giyiyor. 

Beşiktaş'ta 141 maça çıkan Portekizli oyuncu, 19 kez fileleri havalandırırken, 45 de gol pası verdi.

Beşiktaş ile 1 buçuk yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yaptığı 8 asistle bu alanda zirvede yer alıyor. 

Quaresma, Avrupa’nın 5 büyük Ligi'nde de en çok asist yapan 3 oyuncu arasında bulunuyor. 

Portekizli yıldızın önünde 10 asistle Messi ve 9 asistle Hazard yer alıyor.

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