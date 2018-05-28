Beşiktaş'ta Güneş'in kararı bekleniyor

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük görevine gelmesi beklenen Yusuf Şimşek için son kararı Teknik Direktör Şenol Güneş verecek. Tecrübeli hoca, yardımcı konusunda bu hafta yönetime kararını iletecek.

Siyah-beyazlı ekipte yardımcı antrenörlük görevine gelmesi beklenen Yusuf Şimşek için son kararı bu hafta Teknik Direktör Şenol Güneş verecek. Yardımcı antrenör konusunda daha önce yaptığı açıklamada, "Ben yetersiz görünüyorsam yanıma yardımcı getirsinler. O zaman da bana ihtiyaç olmaz" ifadelerini kullanan Şenol Güneş için yönetim hocaya danışmadan böyle bir karar almayacak. Yusuf Şimşek'i takıma monte etmek isteyen idareciler, Güneş'in onay vermesi halinde bu isimle vakit kaybetmeden anlaşmaya varacak.

Transferde de belirleyici olacak

Yusuf Şimşek'ten transfer konusunda da verim almak isteyen Beşiktaş, özellikle yerli oyuncuların transferleri konusunda Güneş ve Şimşek ikilisinin görüşlerine başvuracak. Bilindiği gibi siyah-beyazlılar, Kayserispor'dan Deniz Türüç ve Güray Vural, Osmanlıspor'dan Serdar Gürler ve Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı transfer listesine dahil etmişti. Bu isimlerin bonservis bedelleri, transferde belirleyici rol oynayacak.