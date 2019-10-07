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Beşiktaş'ta gündem seçim

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Beşiktaş'ta seçim hareketliliği yaşanıyor. 20 Ekim'de toplanacak olağanüstü genel kurul öncesi girişimler sürüyor. Ancak henüz adaylık için resmi başvuru yapılmadı

Beşiktaş'ta gündem seçim
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Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanıyor.

Mevcut Başkan Fikret Orman'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler diğere adaylara çevrildi.

Ancak henüz başkan adaylığı için resmi başvuru yapılmadı.

Adaylık için 250 kongre üyesinin imzasıyla perşembe günü mesai bitimine kadar Divan Kurulu'na başvuru yapılabilecek.

Başkan adaylığı için yeşil ışık yakan ve "Faydalı olacağımı düşündüğüm an adaylığımı açıklayacağım" ifadelerini kullanan ikinci başkan SerdalAdalı'nın perşembe gününe kadar başvuru yapması bekleniyor.

Çalışmalarına devam eden İsmail Ünal'ın da Divan Kurulu'na başvuru yapması bekleniyor.

Başkan adayı olması beklenen Ahmet Nur Çebi'nin de camia içinde görüşmeler yaptığı ve yönetim kurulu listesini oluşturmak için arayışta olduğu öğrenildi.

Çebi'nin de 250 imza toplamak için çalışmalar yaptığı biliniyor.

Yapılan son seçime giren ve Fikret Orman karşısında başkanlık yarışını kaybeden HürserTekinoktay'ın da yeniden aday olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Etiketler; #Beşiktaş #Seçim
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