Beşiktaş'ta forvet arayışı sürüyor

Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Siyah beyazlılarda Demba Ba ve Cyle Larin gündemdeki yerini korurken, 2 isme de sıcak bakmayan transfer komitesinin, farklı oyunculara yönelebileceği öğrenildi

Cenk Tosun'un Everton'a gitme durumu nedeniyle Beşiktaş transfer önceliğini, forvet mevkisine verdi.

Siyah beyazlılarda ilk gündeme gelen isim Demba Ba olurken, Senegalli oyuncunun ilerleyen yaşı ve geçirdiği ağır sakatlıklar, transferin önündeki en büyük engel olarak gözüküyor.

Bonservisi elinde olan Demba Ba'nın Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu belirtilirken, siyah beyazlı yönetim henüz bu konuda kararını verebilmiş değil.

Atiba'nın siyah beyazlılara tavsiye ettiği Kanadalı golcü Cyle Larin transferinde ise yönetimi en çok düşündüren konu, oyuncunun Avrupa tecrübesinin olmaması.

Amerika dışında forma giymeyen 22 yaşındaki futbolcunun, uyum sorunu yaşayabileceği endişesini taşıyan siyah beyazlılar, bu iki oyuncu dışında farklı isimlere de yöneldi.

Özellikle menajerler aracılığıyla önerilen ve Premier Lig ile Bundesliga gibi üst düzey liglerde oynayan forvet oyuncularıyla ilgilenen Beşiktaş yönetiminin, Cenk Tosun transferinin resmileşmesinden sonra harekete geçeceği öğrenildi.