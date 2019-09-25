Beşiktaş'ta başkanlık için 6 isim ön planda

Beşiktaş'ta gözler seçime çevrildi. Adaylar, merakla bekleniyor. Kulislerde Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Yıldırım Demirören, İsmail Ünal, Hürser Tekinoktay ve Ali Gültiken'in isimleri geçiyor

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi sonrasında kimin başkan olacağı konuşulmaya başladı.

Herkes seçimde çıkacak adayları merak ediyor.

Uzun zamandır kulislerde adı geçen Ahmet Nur Çebi'nin ismi artık iyiden iyiye duyuluyor.

Çebi'nin yakın zamanda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.

Mevcut yönetimde ikinci başkanlık yapan Serdal Adalı, daha önce Orman'a karşı yarışmıştı.

Yaklaşık 1 ay sonra yapılacak seçimde aday olmasına kesin gözüyle bakılan Adalı, yönetim kurulunu oluşturmak için çalışmalara başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş eski Başkanı Yıldırım Demirören de geçen haftalarda yakın çevresine "Gündemimde Beşiktaş Başkanlığı yok" demişti.

Demirören'in Fikret Orman'ın görevi bırakması sonrasında takınacağı tavır merakla bekleniyor.

Daha önce yönetim kurulunda görev alan İsmail Ünal'ın da uzun zamandır başkanlık yapmak istediği ve bununla alakalı çalışmalar yapmaya başladığı biliniyor.

Son seçimde 1369 oy alan Hürser Tekinoktay'ın da başkanlık için kolları sıvadığı söyleniyor.

Adını Beşiktaş efsaneleri arasına yazdıran Ali Gültiken'in de yakın çevresine; "Camia birleşirse görevden kaçmam" dediği öğrenildi.