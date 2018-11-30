Beşiktaş'ta Babel ve Pepe derbide yok

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta Pepe ve Ryan Babel karşılaşmada forma giyemeyecek

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta iki önemli isim maçta forma giyemeyecek.

beIN Sports'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Pepe ile Ryan Babel, Galatasaray'a karşı forma şansı bulamayacak. Öte yandan tedavileri süren Gökhan Töre ile Enzo Roco'nun da derbide görev yapması beklenmiyor.

Öte yandan Beşiktaş'ta Norveç deplasmanına götürülmeyen Gökhan Gönül, Ricardo Quaresma ve Gary Medel'in Galatasaray maçına hazır olduğu bildirilirken Sarpsborg maçında yıldızlaşan ancak son dakikalarda ağrı hisseden Lens'in durumunun da ciddi olmadığı belirtildi.

ARA VERMEDEN ANTREMAN

Beşiktaş Futbol Takımı, Norveç'ten İstanbul'a döndükten 2 saat sonra antrenmana çıktı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında deplasmanda Norveç'in Sarpsborg takımıyla karşılaşan siyah-beyazlı ekip, saat 08.50'de İstanbul'a döndü. Beşiktaşlı futbolcular, saat 11.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.