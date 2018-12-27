Beşiktaş'ta 5 ismin bileti kesildi

Beşiktaş yönetimi, devre arasında Tolga Zengin, Gökhan Töre, Vagner Love, Cyle Larin ve Tolgay Arslan için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamalarından sonra tüm gözler gidecek ve gelecek oyunculara çevrildi.

Beklentileri karşılayamayan Vagner Love ve kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile yollar ayrılacak. Son dönemde yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Adriano için uzak doğudan gelen teklifler değerlendirilecek. Büyük umutlarla transfer edilen ve kendisine verilen şansları iyi kullanamayan Cyle Larin ise kiraya verilecek. Kaleci Tolga Zengin’le de yollar ayrılacak.

Ryan Babel, Gary Medel ve Domagoj Vida'nın da takımdan ayrılması söz konusu. Şenol Güneş'in kadro planlamasında önemli bir yer tutan bu futbolcular için cazip teklifler bekleniyor. Beşiktaş, kadrosuna 2 ya da 3 takviye yapacak.

Önceliği stopere veren Kartal'ın listesinde Juventuslu Medhi Benatia, Sampdorialı Omar Colley ve Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Sadık Çiftpınar var.

Sağ bek için Sampdorialı Bartosz Bereszynski ve Lyonlu Rafael da Silva öne çıkarken golcü adayları ise Luis Muriel ve Chicarito...

Bu futbolcuları kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, Burak Yılmaz için de oyuncunun kulübüyle olan transfer sürecini takip ediyor.

BEŞİKTAŞ'TAN ŞENOL GÜNEŞ'E YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ

Beşiktaş Kulübü, futbol takımı teknik direktörü Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifinde bulunacak.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, bugün toplanan kulüp yönetim kurulunun, görevi sezon sonunda bitecek Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapma kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şampiyonluk yolunda teknik direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz." denildi.