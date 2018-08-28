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Beşiktaş, Negredo’dan fedakarlık bekliyor

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Beşiktaş, Alvaro Negredo'dan fedakarlık bekliyor. Yönetim, İspanyol yıldıza daha düşük bir maaşla yeni bir sözleşme önermeye hazırlanıyor

Beşiktaş, Negredo’dan fedakarlık bekliyor
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Negredo'nun Beşiktaş'taki geleceği netleşmeye başladı. İspanyol golcüyü takımdan göndermek isteyen yönetim, yüksek maaşı nedeniyle oyuncuya talip bulamamıştı. Son maçlarda kritik gollere imza atan tecrübeli oyuncunun takımda kalması için yeni bir formül bulundu.

Deneyimli futbolcunun maaşında indirime gitmek isteyen yönetim, golcü futbolcuya daha düşük maaşla 2 yıllık yeni bir sözleşme sunmaya hazırlanıyor.

33 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve bu fedakarlığı yaparak kendisini kanıtlamak istediği öğrenildi.

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