Beşiktaş Ljajic için kaynak arayışında

Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisini almanın planlarını yapıyor. Sezon bitmeden harekete geçecek olan yönetim, kaynak arayışını sürdürüyor

Beşiktaş, bir yandan maddi sıkıntılarla uğraşırken, bir yandan da son haftaların etkili ismi Adem Ljajic’in bonservisini almanın hesaplarını yapıyor.

Yıldız oyuncuyu 6 milyon 500 bin euro satın alma opsiyonu ile kiralayan siyah beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istiyor. Bu kapsamda kaynak arayışı devam ediyor.

Özellikle ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu etkili futbolla Avrupa kulüplerinin gündemine gelen yıldız oyuncu için sezon sonu beklenmeyecek.

Yönetimin asıl amacı ise, tecrübeli futbolcuyu, bonservisini alarak daha yüksek bir ücretle başka bir takıma satmak.