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Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk hafta maçında bugün Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlayacak

Beşiktaş'ın rakibi Sarpsborg
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Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.55'te başlayacak. Karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Beşiktaş, geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sezonun ilk resmi maçlarında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık sonuçlarla yenerek eleyen siyah-beyazlılar, bir sonraki turda Avusturya ekibi LASK Linz'i 1-0 kazandığı müsabakanın rövanşında 2-1 yenilse de tur atlamayı başardı ve play-off turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti. Beşiktaş, Sırp rakibiyle ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rövanşı 3-0 kazanarak grup aşamasına yükseldi.

GÖZLER FORVETTE OLACAK

Karşılaşmada gözler forvet bölgesinde görev yapacak futbolcuda olacak.

İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Nasr'a transferinin ardından siyah-beyazlı takımda hangi oyuncunun forvet hattında forma giyeceği merak konusu oldu.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadrosunda Vagner Love, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek bulunuyor. Zaman zaman Ryan Babel'i de ileri uçta görevlendiren teknik direktör Şenol Güneş'in elindeki isimlerden hangisine forvet olarak görev vereceği yapılacak son taktik idmanın ardından netleşecek.

SARPSBORG, AVRUPA'YA HIZLI BAŞLADI

Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg, UEFA Avrupa Ligi gruplarına 4 ön eleme turu geçerek geldi.

Oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Sarpsborg, sırasıyla İzlanda'nın IBV, İsviçre'nin Saint Gallen, Hırvatistan'ın Rijeka ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımlarını saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

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