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Beşiktaş ile Monaco Vida için masada

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Beşiktaş, Domagoj Vida için Monaco'dan 12 milyon euro istedi

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Beşiktaş ile Monaco Vida için masada
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Monaco'nun Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida için siyah-beyazlılarla pazarlığa oturduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida vedaya hazırlanıyor.

Hırvatistan Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nda çok başarılı bir performans ortaya koyan ve dünya ikinciliği yaşayan 29 yaşındaki stopere Monaco talip oldu.

Le Parisien, Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Pepe'yle prensipte anlaşan Monaco'nun Vida için de siyah-beyazlı yönetimle masaya oturduğunu duyurdu.

Monaco'nun Hırvat savunmacı için 8-9 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğu, Beşiktaş'ın ise 12 milyon euro istediği kaydedildi. Haberde Vida'nın 10 milyon euro'ya Monaco'ya imza atabileceği ileri sürüldü.

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