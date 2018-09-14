Beşiktaş'a Japon iş ortağı

Beşiktaş Kulübü, Japon medya şirketi Mainichi-Sponichi Grup ile iş birliği anlaşması imzaladı

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen imza törenine siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, Mainichi-Sponichi Grup'u temsilen uluslararası ilişkiler sorumlusu Hiroyuki Tsuruta ve yönetim kurulu üyeleri Atsushi Narita ile Takeo Iwasawa katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fikret Orman, globalleşme çalışmaları kapsamında Japonya'ya açıldıklarını belirterek, "Global bir sponsor markası hedefimiz vardı ve bu konuda istikrarlı adımlarla yürüyoruz. Bununla ilgili birçok çalışmamız oldu. Globalleşme projemizde Çin'e gittik. Taraftarın başlattığı 'Come to Beşiktaş' akımı büyük bir ses getirdi. Rumi'nin sözünden yola çıkarak global reklamımızı çektik. Yaz aylarında sosyal medya hesaplarımızı açtık. Bunu daha etkili boyutlara taşımak için güçlü iş ortaklıkları gerekiyor. Bugün de böyle bir ortaklığın ilk imzasını atmak için bir araya geldik." diye konuştu.

"JAPONYA BİZİM ÖNEMLİ HEDEF PAZARLARIMIZDAN BİRİ"

Mainichi-Spanichi Grup'un Asya'da çok önemli bir medya gücü olduğunu vurgulayan Orman, şu ifadeleri kullandı:

"Japonya bizim önemli hedef pazarlarımızdan biri. Japonlar ve Beşiktaş'ın değerlerinin örtüştüğünü ve bizi çok seveceklerini düşünüyorum. 147 yıllık geçmişi olan Mainichi, Japonya'nın en eski gazetesi. 50'ye yakın şirketleri olan dev bir medya grubu. 250'den fazla temsilci ofisi ve günde 10 milyon üzerinde tirajları var. Spora, sanata ve sosyal sorumluluk projelerine büyük destek veriyorlar. Uluslararası büyümelerini sağlayacak ve spor merkezli dijital yatırımlarının olduğu bir oluşumu başlatıyorlar. Bunun ilk projesi bizim iş ortaklığımız olacak. Amacımız, Beşiktaş'ı önce Japonya'ya tanıtmak sonra uluslararası anlamda çok bilinen bir marka haline getirmek. Mainichi Beşiktaş'ın global partneri olacak."

Osmanlı İmparatorluğu'nun 16 Eylül 1890 tarihinde Japonya'ya gönderdiği Ertuğrul fırkateyninin geçirdiği kazanın yıl dönümünde bir araya geldiklerini hatırlatan Orman, bu olayın iki halkı birbirine yakınlaştırdığını söyledi ve kazada hayatını kaybeden askerlere rahmet diledi.

Mainichi Grup'un, Beşiktaş'ın Japonya'daki temsilcisi olacağını söyleyen Orman, şunları kaydetti:

"Japonya'da sosyal medya hesapları açacağız ve birlikte yöneteceğiz. Onlar da daha çok insana ulaşması için iletişim çalışmaları yapacak. Beşiktaş içerikleri hazırlayacağız. Beşiktaş'ın Japonya'daki temsilcisi olacaklar. Birlikte sosyal sorumluluk projeleri hazırlayıp hayata geçireceğiz. Belki bu yaz şampiyon olursak tekrar Uzak Doğu seferine başlayacağız. Ticari gelir projeleri üreteceğiz."

IWASAWA: "SON YILLARDAKİ BAŞARILARI DİKKATİMİZİ ÇEKTİ"

Takeo Iwasawa ise Japonya'nın en köklü medya kuruluşlarından biri olduklarının altını çizerek, "Sadece bir medya kuruluşu olmanın dışında yıl boyunca birçok spor etkinliğine ev sahipliği yapıyoruz. Dünyanın çok çeşitli noktalarında muhabirlerimiz, ofislerimiz ve çok sayıda okurumuz mevcut. Japonya'da spora ilgi günden güne artıyor. Olimpiyatlara yönelik Japonya'da dijitalleşmeyi medyaya aktarma yönünde ciddi çalışmalarımız var." şeklinde konuştu.