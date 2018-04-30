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Beşiktaş 2 Mayıs'a kadar izinli

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Fenerbahçe maçına çıkmayacağını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildiren Beşiktaş, yaptığı yeni açıklama ile kararını tekrarladı

Beşiktaş 2 Mayıs'a kadar izinli
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Siyah - Beyazlılar internet sitesinden yaptığı duyuru ile Kayserispor maçın hazırlıklarına Çarşamba günü başlanacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar verdiği Fenerbahçe kupa maçına çıkıp çıkmayacağı merak konusu.

Siyah - Beyazlılar, Federasyonun kararının ardından derbiye çıkmayacağını açıklamıştı.

Beşiktaş, internet sitesinden bir açıklama yaptı ve 3 mayısta oynanacak Türkiye Kupası rövanş maçına çıkmayacağının mesajını bir kez daha verdi.

Yapılan açıklamada "Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından 2 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak" ifadeleri kullanıldı.

PEPE DE SEZONU KAPATTI

Derbi maçta Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ta Negredo'nun sezonu kapatmasının ardından Pepe de sakatlığından dolayı sezonu kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamada Pepe'nin sol uyluk arka adalesinde mikro yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi. Portekizli futbolcu ligin son 3 haftasında oynanacak olan maçlarda forma giyemeyecek.

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