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Berkem’e hırsızlık şoku

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Berkem’e hırsızlık şoku

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde 17. Haftasında oynanan Gönyeli – Binatlı maçı sırasında Binatlı soyunma odasına giren bir hırsız, Binatlı kaptanı BerkemKorbay’ın parasını çaldı.

Maçtan sonra soyulduğunu fark eden BerkemKorbay, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hırsızlığı duyurdu. BerkemKorbay’ın açıklaması şöyle:

“Gönyeli mağlubiyeti için çok üzgünüm. FakatGönyeli deplasmanında soyunma odası içerisinde çantam açılıp cüzdanımdan yüklü miktarda para çalınmıştır.

Lütfen hiçbir deplasmanda soyunma odaları kilitsiz kalmasın. Suçlayıcı düşüncem kesinlikle yoktur. Bu camialar çok büyüktür. Bu küçük detaylar maalesef ki böyle üzücü olaylara sebebiyet verir.”

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